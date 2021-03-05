حماس: مرسوم عباس حول الهيئات الأهلية هدفه إحكام القبضة على النظام السياسي

عتبرت حركة حماس ان “هدف إصدار الرئيس محمود عباس، مرسوما يتعلق بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، هو لإحكام السلطة التنفيذية قبضتها على النظام السياسي”.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان له الجمعة إن “إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لمراسيم متعلقة بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية استمرار لمحاولات لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة من السلطة التنفيذية على كل مجالات العمل العام، وإحكام قبضتها على النظام السياسي، وهو ما حدث في مراسيم السلطة القضائية الأخيرة في يناير الماضي”.

وتابع قاسم “يأتي إصدار هذه المراسيم بدون التشاور مع الكل الوطني وقبيل البدء بأولى مراحل الانتخابات العامة”، واضاف “ما يُفهم كمحاولة لاستباق نتائج هذه الانتخابات”.

المصدر: فلسطين اليوم