838 خدمة للهيئة الصحية الاسلامية خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية، في بيان، أن مراكزها المنتشرة على كل الأراضي “نفذت 838 خدمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل التالي:

– 85 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 8 حالات وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين والدفن).

– 32 خدمة تعقيم.

– 57 نشاطا توعويا.

– 511 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 130 خدمة إعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر واوكسيميتر).

– 15 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

بالاضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام