838 خدمة للهيئة الصحية الاسلامية خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2021 - 16:50

838 خدمة للهيئة الصحية الاسلامية خلال 24 ساعة الماضية

منذ 52 mins 5 March، 2021
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لبنان

أعلنت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية، في بيان، أن مراكزها المنتشرة على كل الأراضي “نفذت 838 خدمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل التالي:

– 85 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.
– تجهيز 8 حالات وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين والدفن).
– 32 خدمة تعقيم.
– 57 نشاطا توعويا.
– 511 خدمة تدخل منزلي إسعافي.
– 130 خدمة إعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر واوكسيميتر).
– 15 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.
بالاضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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