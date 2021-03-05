البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد في اتصال مع نتنياهو التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن كيان الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2021 - 02:24

البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد في اتصال مع نتنياهو التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن كيان الاحتلال

منذ 20 mins 5 March، 2021
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