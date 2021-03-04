الرئيس بري: زيارة البابا الى العراق تؤكد أن المسيحية والاسلام مصدرهما واحد من الاله الواحد

نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية زيارة البابا فرنسيس الاول الى العراق “بزيارة الحبر الاعظم قداسة البابا فرنسيس للعراق الشقيق وما سوف تتضمنه الزيارة من لقاء تاريخي مع المرجعية الرشيدة ممثلة بسماحه آية الله العظمى السيد علي السيستاني”.

وتابع الرئيس بري “هذه الزيارة تحمل دلالات على أهمية ترسيخ الاخوة الانسانية في هذه المرحلة الراهنة على قواعد المحبة والتسامح بين ابناء الرسالات السماوية”، وقال “هي أيضا استكمال لما تم التأسيس عليه خلال لقاء سماحة شيخ الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب”.

وأضاف الرئيس بري “هي تأكيد على المؤكد بأن رسالتي المسيحية والاسلام من مشكاة واحدة مصدرهما واحد ونورهما واحد من الاله الواحد، تدعوان الى سبيل الله والى خير الانسان وخلاص الاوطان بالحكمة والاعتدال والموعظة الحسنة”.

وكان الرئيس بري استقبل السفير الايراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام