الجيش: توقيف شخصين في منطقتي النبعة والمنية الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 23:16

الجيش: توقيف شخصين في منطقتي النبعة والمنية الضنية

منذ 1 ساعة 3 March، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 3 /3 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة النبعة المدعو (ط.ف)، الذي أقدم بتاريخ 2 /3 /2021 في منطقة جل الديب على شهر مسدس حربي وتلقيمه خلال تحدثه إلى مراسل إحدى محطات التلفزة التي كانت تنقل الإحتجاجات في المنطقة.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة المنية – الضنية المدعو (ع.ج) لإقدامه بتاريخ 1 /3 /2021 في منطقة جل الديب على شهر سلاح حربي باتجاه سيارة يقودها أحد المواطنين وبرفقته عدد من الأشخاص، ما أثار الذعر والخوف بينهم.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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