قوى الامن: توقيف 3 اشخاص في مشمش العكارية بحوزتهم حشيشة وكبتاغون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار متابعة القطعات العملانية لمكافحة الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية، وبناء على معلومات توافرت لدى فصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت قوة من عناصر الفصيلة – من خلال عملية رصد ومتابعة حثيثة – من ضبط سيارة مرسيدس لون زيتي، بعد مطاردتها في محلة وطى مشمش – عكار بتاريخ 28-2-2021، وأوقفت من كانوا على متنها، وعثرت بحوزتهم على كمية من المخدرات، وهم: م.ح. (مواليد عام 1994، لبناني)، ج.ض. (مواليد عام 1985، لبناني) و م.ج. (مواليد عام 1994، سوري).

والمخدرات المضبوطة، عبارة عن /5/ كلغ من حشيشة الكيف وحوالى /1000/ حبة مخدرة من نوع “كبتاغون”. كذلك تبين أنهم يتعاطون المخدرات، ويوجد خلاصة حكم بحق م.ح. المذكور بجرم نقل أسلحة وذخائر.

وأحيل الموقوفون والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام