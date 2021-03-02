الولايات المتحدة تسجل 57 ألف إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية الثلاثاء، عن تسجيل 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفاة أكثر من ألف شخص. ووفقاً لبيانات الجامعة، التي تلخص البيانات الواردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام و المصادر المفتوحة الأخرى، سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 57 ألفا و439 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ بالإضافة إلى 1431 وفاة.

ووفقاً لبيانات الجامعة، منذ تفشي الوباء في البلاد، تم تسجيل 28 مليون و664 ألفاً و604 إصابات بفيروس كورونا المستجد، و514 ألفاً و660 وفاة. هذا وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس “كورونا” وعدد الوفيات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: سبوتنيك