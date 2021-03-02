الخارجية الأمريكية: بايدن بعث رسالة واضحة للسعودية بتحديد العلاقات

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء يوم الاثنين، إن الرئيس جو بايدن بعث رسالة واضحة للسعودية بتحديد العلاقات.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن واشنطن حددت مسؤولا كبيرا سابقا بالاستخبارات السعودية على صلة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار نيد برايس إلى أن بلاده لن تكشف عن هوية 76 سعوديا يخضعون لقيود التأشيرة الجديدة، بعد فرض عقوبات عليهم على ضوء نشر التقرير الخاص بمقتل جمال خاشقجي.

وأفاد بأن واشنطن ستكثف توثيق مضايقة المعارضين والنشطاء والصحفيين، موضحا أن واشنطن ستحث الرياض على اتخاذ خطوات إضافية لرفع حظر السفر عن النشطاء المطلق سراحهم.

وقالت الخارجية إنها ستواصل الضغط على الرياض من أجل إطلاق سراح النشطاء.

من جهة أخرى، أكدت الخارجية الأمريكية أنها بصدد تقييم مبيعات الأسلحة المستقبلية بناء على المصالح والقيم الأمريكية، موضحة أن الولايات المتحدة تركز بشدة على سلوك السعودية في المستقبل.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن حثت السعودية على حل قوة التدخل السريع.

المصدر: وكالة رويترز