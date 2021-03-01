العدو الاسرائيلي نقل أسيرا فلسطينيا الى معتقل “جلبوع” بعد عزله 6 أشهر

نقلت إدارة السجون في كيان العدو الاسرائيلي الاثنين الأسير خليل عبد الخالق دويكات (46 عاما) من عزل سجن “أيلون الرملة” إلى سجن “جلبوع” بعد عزل استمر 6 أشهر.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن “قوات الاحتلال اعتقلت دويكات في 26 من آب/اغسطس 2020 ولاحقا هدمت منزله في بلدة روجيب في نابلس، في شهر تشرين الثاني”.

ولفت النادي إلى أنه “منذ تاريخ اعتقاله تواصل سلطات الاحتلال حرمان عائلته من زيارته وهو متزوج وأب لستة بنات”.

ويبلغ الأسير دويكات من العمر 46 عاما وهو متزوج ولديه أربع بنات أكبرهن فتاة في الثامنة عشر من عمرها.

المصدر: فلسطين اليوم