حماس ترحب بصدور مرسوم تشكيل محكمة “قضايا الانتخابات” في فلسطين

رحب الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم الاثنين بصدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات في فلسطين. واعتبر ان “هذه خطوة إيجابية على طريق تنفيذ بنود اتفاق شباط الذي تم في القاهرة”.

وأوضح برهوم أن “تنفيذ الاتفاق يتطلب مزيدا من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات وذلك من أجل ترسيخ حالة من الثقة والأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني”، ولفت الى أن “ذلك يدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبا على سير العملية الانتخابية”.

المصدر: فلسطين اليوم