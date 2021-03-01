محافظ مأرب: مرتزقة العدوان يحتجزون نازحين ولم يسمحوا لهم بالخروج

قال محافظ مأرب في اليمن علي طعيمان إن “هناك معلومات باحتجاز النازحين في محافظة مأرب من قبل مرتزقة العدوان ولم يسمحوا لهم بالخروج”.

وأوضح طعيمان الاثنين أن “40 أسرة وصلت الى صنعاء ونحن على تنسيق كامل مع كل المسؤولين في صنعاء لتقديم ما يلزم لإخواننا النازحين”.

وكان رئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن عبد المحسن طاووس طالب “الأمم المتحدة بتوفير ممرات آمنة لخروج النازحين من مارب بدلا من التباكي عليهم في وسائل الإعلام، وسنتكفل نحن بإيوائهم وتوفير احتياجاتهم”.

المصدر: موقع انصار الله