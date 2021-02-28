التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن نطاق العاصمة بيروت سالكة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2021 - 21:10

التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن نطاق العاصمة بيروت سالكة

منذ 2 ساعة 28 February، 2021
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