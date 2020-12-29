التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الكوالتي إن المسلك الشرقي في مدينة طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2020 - 20:08

التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الكوالتي إن المسلك الشرقي في مدينة طرابلس

منذ 1 ساعة 29 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة