قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل طفلين فلسطينيين بزعم إلقائهما الحجارة صوب كاميرات المراقبة قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 18:36

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل طفلين فلسطينيين بزعم إلقائهما الحجارة صوب كاميرات المراقبة قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة

منذ 28 mins 29 December، 2020
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