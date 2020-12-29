بالصور..جانب من مناورات #الركن_الشديد التي نفذتها فصائل #المقاومة_الفلسطينية في #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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بالصور..جانب من مناورات #الركن_الشديد التي نفذتها فصائل #المقاومة_الفلسطينية في #غزة
منذ 57 mins
29 December، 2020
عربي وإقليمي
-
فلسطين
المصدر:
وسائل اعلام فلسطينية
الركن الشديد
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