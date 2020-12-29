بالصور..جانب من مناورات #الركن_الشديد التي نفذتها فصائل #المقاومة_الفلسطينية في #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 18:36

بالصور..جانب من مناورات #الركن_الشديد التي نفذتها فصائل #المقاومة_الفلسطينية في #غزة

منذ 57 mins 29 December، 2020
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عربي وإقليمي - فلسطين

المصدر: وسائل اعلام فلسطينية

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