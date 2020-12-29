التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اول جسر الدورة باتجاه الكرنتينا والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 18:36

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اول جسر الدورة باتجاه الكرنتينا والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة

منذ 50 mins 29 December، 2020
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