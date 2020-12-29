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December 29 2020 - 17:06

خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل: 13 إصابة جديدة و7 حالات شفاء

منذ 11 mins 29 December، 2020
كوارث
لبنان

سجل التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون، “ثلاث عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا: 2 الصوانة – 2 مجدل سلم – 1 قبريخا – 1 تولين -1 دير سريان – 1 ميس الجبل – 1 عديسة – 4 الخيام، وحالة وافدة الى بلدة مركبا، وسبع حالات شفاء: 6 الطيبة – 1 الصوانة”.
وأشار الى أن “عدد المصابين في قرى الاتحاد بلغ منذ بداية الازمة 958 و 732 حالة شفاء و 28 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 169 إصابة مؤكدة مخبريا: 162 قيد الحجر المنزلي و 7 حالات تتلقى العلاج في المستشفى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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