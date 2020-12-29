خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل: 13 إصابة جديدة و7 حالات شفاء

إتحاد بلديات جبل عامل: منع التجمع في منطقة وادي الحجير السلوقي

دعا اتحاد بلديات جبل عامل، المواطنين الى “عدم التجمع والقيام بالنزهات العائلية في منطقة وادي الحجير – السلوقي وعقار نبع وادي الحجير وعلى الطرق المؤدية إليها، حفاظا على سلامتهم، وحتى لا نصل الى مرحلة الاقفال الشامل للمنطقة”. ولفت الاتحاد في بيان، الى أنه “سيبدأ مطلع الاسبوع المقبل بمنع هذه التجمعات ...