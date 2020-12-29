التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 15:34
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الرئيس حسان دياب: إذا كان لدى القاضي صوان أي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وانا احتكم للدستور
الرئيس دياب: أرفض رفع الدعم وحاكم مصرف لبنان لم يعطني الأرقام الحقيقية لكن أعتقد أننا نستطيع الصمود 6 أشهر
الرئيس دياب: تأخرنا كثيرا بالحلّ ولن أدعو الى جلسات لمجلس الوزراء لأن هذا مخالف للدستور
وزير الصحة حمد حسن يتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا بعد الأعياد ويقول إن ما يحصل مؤشر غير سليم يضعنا في عين العاصفة
المكتب السياسي لحركة أمل يدين الاعتداء على مخيم النازحين السوريين في المنية
المكتب السياسي لحركة أمل: إحراق الخيم اعتداء على حياة الآمنين بقدر ما هو اعتداء على أبناء الشمال واللبنانيين
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا شديدة الحدية وقد تفشت سريعا وبلغت كل أصقاع الكوكب لكنها ليست بالضرورة الاسوأ
ايران: إجراء أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح كورونا والمصنع محليا
وزير الصحة الإيراني: إيران اول بلد في آسيا في انتاج اللّقاحات ونجاح اللقاح الإيراني المضاد لكورونا سيؤهله للإنتاج الواسع
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: العالم سيكون أكثر أمنا لجميع الشعوب برحيل قاتل الشهيد القائد قاسم سليماني
فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق لأول مرة مناورات مشتركة تحت اسم "الركن الشديد"
المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه البحر في إطار مناورة الركن الشديد"
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: هذه المناورات الدفاعية هي تأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا في كل الظروف
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: اتفاقيات العار وحفلات التطبيع ستذهب الى مزابل التاريخ
قوات العدو تعتدي على المواطنين والصحافيين خلال عمليات الهدم في منطقة الخالدية قرب مدينة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية
رئيس شعبة التخطيط في جيش الاحتلال: جهود أعدائنا لتقليص الفجوة مقابل جيشنا مقلقة فلديهم منظومات صاروخية لكل المديات
وزير الخارجية الروسي بعد لقائه نظيره التركي: أكدنا الالتزام بمنصة أستانا بشأن سوريا لأنها أكثر فعالية
وزير الخارجية التركي: سنقوم بكل ما بوسعنا لحل الأزمة السورية ونلاحظ نتائج جيدة في مسار صياغة دستور جديد لسوريا
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن: الموظفون الإداريون المعينون من الرئيس ترامب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة
بايدن: حاليا لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي
ولاية أوهايو الأميركية: طرد رجل شرطة أبيض من عمله بعد قتله رجلا أسود أعزل الأسبوع الماضي
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح رفض فيتو الرئيس ترامب ضد مشروع قانون ميزانية الحرب
السعودية: حكم بالسجن 5 سنوات و8 اشهر على الناشطة لجين الهذلول بتهمة "التحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية"
الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء الحكم بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول وتطالب بالإفراج عنها سريعا
منظمة مراسلون بلا حدود: مقتل 50 صحافيا خلال عام 2020 غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السيد نصرالله: نحن نقف الى جانب بيئة المقاومة والى جانب جميع اللبنانيين ونحاول ونسعى لتقديم المساعدات بأي طريقة نستطيع
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
عدد من الشبان في منطقة المنية أحرقوا مخيما للنازحين السوريين بعد وقوع اشكال في المنطقة ما ادى لاحتراقه بالكامل
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية: اقدام بعض الشبان على احراق خيم النازحين السوريين في بحنين عمل اجرامي مستنكر
وفد من حزب الله زار عددا من الفاعليات والبلدات المسيحية في منطقة صيدا معايدا بميلاد السيد المسيح (ع)
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا
منذ 21 mins
29 December، 2020
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