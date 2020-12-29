وفد من السفارة السورية يتفقّد مخيم النازحين السوريين في بحنين-المنية

تفقّد وفد من السفارة السورية مخيم النازحين السوريين في بحنين المنية، بحسب مراسل المنار في المنطقة، وأكّد الوفد بأن الحكومة السورية ستمنح المتضررين بالحريق التعويضات المالية والعينية والحكومة السورية تفتح ابوابها امام جميع رعاياها السوريين في لبنان للعودة الى الوطن، والامن العام اللبناني سيقدم التسهيلات اللازمة لمن فقد اوراقه الثبوتية.

من جهته الحاج كمال الخير رأى أن”هناك مؤامرة تستهدف السوريين اينما كانوا بالتواطؤ مع جمعيا اممية”.

اما الشيخ سلمان عساف فقال باسم العشائر السورية أنه” لا بديل عن العودة الى سوريا في القريب العاجل”.

المصدر: موقع المنار