مصادر عراقية: استهداف رتل تابع للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي في الديوانية بعبوة ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 14:02

مصادر عراقية: استهداف رتل تابع للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي في الديوانية بعبوة ناسفة

منذ 15 mins 29 December، 2020
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