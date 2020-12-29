ايران تبدأ الاختبارات السريرية للقاح كورونا الوطني

بدأت ايران الثلاثاء اجراء أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح كورونا المنتج من قبل باحثين إيرانيين بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري. وجرى الاختبار لسيدة متطوعة هي طيبة مخبر ابنة رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) محمد مخبر، إضافة الى أحد مدراء اللجنة، حيث كانا أول المتطوعين لتلقي اللقاح الإيراني.

وأعربت السيدة مخبر بعد أخذ اللقاح عن أملها في أن يحقق هذا الانجاز العلمي نتائجه في تحقيق سلامة المواطنين، كما عبرت عن فرحتها كونها أول شخص يتلقى اللقاح.

من جهته قال الدكتور حسيني مدير مجموعة الباحثين لانتاج اللقاح الإيراني ورئيس مركز الدراسات السريرية في كلية الطب بجامعة طهران ، أن هناك 56 شخصاً تطوعوا لتلقي حقن اللقاح وسيجري تطعيمهم تباعا بعد أن جرى اليوم تطعيم 3 اشخاص.

كما اعلن رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) محمد مخبر في مؤتمر صحفي عقده ، اليوم ، عقب اول اختبارات بشرية للقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا ، ان اللقاح الايراني انتج بخبرات العلماء الايرانيين وقد اجتاز مرحلة الاختبار الحيواني والسريري واليوم اختبر على متطوعين ولاحقا سنقوم بالانتاج الصناعي للقاح .

و كان المتحدث باسم لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) قد أعلن اليوم إن أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح كورونا الوطني سيتم خلال الساعات القادمة . وكتب حجت نيكي ملكي في رسالة على تويتر اليوم الثلاثاء، إن أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الدراسات السريرية لأول لقاح وطني لفيروس لكورونا والذي أنتج من قبل لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني سيتم في غضون ساعات .

المصدر: ارنا