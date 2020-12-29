الوزير فهمي عرض مع شري والموسوي للتطورات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2020 - 12:30

الوزير فهمي عرض مع شري والموسوي للتطورات

منذ 19 mins 29 December، 2020
فهمي عرض مع شري والموسوي للتطورات
لبنان

إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مكتبه قبل ظهر اليوم، نائبي كتلة “الوفاء للمقاومة” أمين شري وإبراهيم الموسوي، وتم عرض لاخر التطورات اللبنانية على المستويات كافة، فضلا عن شؤون خدماتية عامة.

والتقى فهمي ضباط سرية وزارة الداخلية للتهنئة بالأعياد، وتوجه لهم بكلمة شكر على جهودهم.

وقال “إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان أرخت بثقلها أيضا عليكم وعلى زملائكم في الأسلاك العسكرية كافة، إلا أن عقيدتكم ومعنوياتكم وثباتكم في خدمة الوطن لم تتزعزع يوما”، متمنيا “أن يحمل العام الجديد للبنان واللبنانيين جميعا بصيص أمل، لتخطي هذه الظروف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة