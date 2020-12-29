الوزير فهمي عرض مع شري والموسوي للتطورات

إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مكتبه قبل ظهر اليوم، نائبي كتلة “الوفاء للمقاومة” أمين شري وإبراهيم الموسوي، وتم عرض لاخر التطورات اللبنانية على المستويات كافة، فضلا عن شؤون خدماتية عامة.

والتقى فهمي ضباط سرية وزارة الداخلية للتهنئة بالأعياد، وتوجه لهم بكلمة شكر على جهودهم.

وقال “إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان أرخت بثقلها أيضا عليكم وعلى زملائكم في الأسلاك العسكرية كافة، إلا أن عقيدتكم ومعنوياتكم وثباتكم في خدمة الوطن لم تتزعزع يوما”، متمنيا “أن يحمل العام الجديد للبنان واللبنانيين جميعا بصيص أمل، لتخطي هذه الظروف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام