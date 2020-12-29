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December 29 2020 - 12:30

ايران تبدأ اليوم الاختبارات السريرية للقاح كورونا الوطني

منذ 1 ساعة 29 December، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن المتحدث باسم لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) إن أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح كورونا الوطني سيتم خلال الساعات القادمة .

وكتب “حجت نيكي ملكي” في رسالة على تويتر اليوم الثلاثاء، إن أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لأول لقاح وطني لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي أنتج من قبل لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني الراحل سيتم في غضون ساعات .

وقال : بعون الله سنهزم كورونا.

وأعلن نيكي ملكي الليلة الماضية أن وزارة الصحة منحت تصريحا للجنة تنفيذ أمر الأمام الخميني (رض) لبدء الاختبار السريري للقاح كورونا الوطني واليوم سيتم إعطاء حقن بشرية لعدد من المتطوعين.

وأشار نيكي ملكي الى أن أحد المتطوعين هو من كبار المدراء التنفيذيين في لجنة أمر الإمام الخميني الراحل (رض).

المصدر: وكالة انباء فارس

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