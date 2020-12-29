مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ”هجمات جديدة” ضد بلاده – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2020 - 04:52

مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ”هجمات جديدة” ضد بلاده

منذ 39 mins 29 December، 2020
مادورو
أخبار دولية - فنزويلا

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الكولومبية بالتخطيط لـ”هجمات جديدة” ضد عسكريين في فنزويلا.

وقال مادورو في خطاب له، يوم الاثنين، إن “هناك تحضيرات في كولومبيا لشن هجمات جديدة ضد عسكريي بلادنا، مع مرتزقة مدربين وبتمويل (الرئيس الكولومبي) إيفان دوكي، والهجمات يحضر لتنفيذها نهاية هذا العام”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس أول اتهام من قبل مادورو لكولومبيا ورئيسها إيفان دوكي بتدبير هجمات ضد فنزويلا.

وكان مادورو قد تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله، متهما المخابرات الكولومبية ورئيس كولومبيا بالوقوف وراءه.

المصدر: وكالات

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