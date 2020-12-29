وزارة الصحة: تكثيف حملات الفحوص غدا لمواكبة فترة الاعياد

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها “تطبيقا لتوجيهات وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، تكثف غدا الثلثاء فرق الوزارة بالتعاون مع أطباء الأقضية في عدد من المناطق اللبنانية، حملات فحوص PCR وantigen الموجهة للمخالطين وللذين يظهرون أعراضا مرضية أو تنفسية قد تكون ناجمة عن الإصابة بـCOVID-19 وذلك بهدف مواكبة فترة الأعياد والحد من سلسلة تفشي عدوى فيروس كورونا في خلالها وضبط انتشارها، وذلك وفق البرنامج التالي:

قضاء جزين: في مستشفى جزين، الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر

قضاء البترون: في الحديقة العامة في المدينة، في الحادية عشرة من قبل الظهر

قضاء صيدا: في الملعب البلدي، في العاشرة صباحا

قضاء عكار: في البيرة، في الحادية عشرة من قبل الظهر

قضاء جبيل: في بلدة شامات، في الحادية عشرة من قبل الظهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام