وزارة الصحة: 21 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 26 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 21:00

وزارة الصحة: 21 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 26 الحالي

منذ 31 mins 28 December، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

افادت وزارة الصحة العامة، انه ب”استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 26/12/2020، أظهرت النتائج وجود إحدى وعشرين (21) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 26/12/2020 كالتالي:
حلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (أربع حالات إيجابية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
حلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (أربع حالات إيجابية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 419 (جميعها سلبية)”.

المصدر: موقع المنار

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