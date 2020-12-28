حزب الله يدعو الجهات المختصة إلى ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم منعاً لتكرار هذه الحوادث المؤلمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 19:22
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وزير الصحة حمد حسن: الدولة ستؤمن لقاح كورونا بعدالة ومجاناً للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية
وزارة السياحة: تم تسطير 831 ضبطاً و56 قرار إقفال بالشمع الأحمر بحق مؤسسات سياحية مخالفة للتعبئة العام في الأشهر الأخيرة
السفير السوري في لبنان للمنار: ما أشار إليه السيد نصر الله عن دعمنا لغزة هو ترجمة فعلية لإيماننا بالمحور الذي تنتمي إليه
السفير السوري في لبنان تواصل مع الأجهزة الرسمية اللبنانية للوقوف على ما جرى في مخيم النازحين السوريين شمال لبنان
حزب الله يستنكر قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين ـ المنية
حزب الله: ما حصل جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء ويجب على الجهات المختصة ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم
حزب الله: نشدد على ضرورة المحافظة على روح التعاون والاخوة القائمة بين الشعب اللبناني والأشقاء السوريين
رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان: نستنكر بشدة الاعتداء على مخيم النازحين السوريين في بحنين
الشيخ قبلان: الاعتداء على مخيم النازحين هو عمل همجي ينافي قيمنا الوطنية والانسانية وتعاليمنا الدينية ويضر بمصلحة البلدين
النائب طلال أرسلان: موقفنا من قضية النازحين معروف وجريمة بحنين- المنية جريمة ضد الانسانية والقيم والأخلاق
الصحة اللبنانية: تسجيل 1594 اصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
المئات يتظاهرون في العاصمة المغربية الرباط حاملين الاعلام الفلسطينية رفضا للتطبيع مع العدو الصهيوني
الخارجية الإيرانية: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية إثارة أي توتر في المنطقة ونحذرها من مغامرات جديدة في أيامها الأخيرة
أمين مجلس الامن القومي الايراني علي شمخاني: لا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة الا بخروج القوات الاجنبية التي تقوض الاستقرار
شمخاني: التحركات الامريكية في المنطقة تزيد من انعدام الأمن وتخلق جوا من سوء الفهم
مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان يدعو السعودية الى "الافراج المبكر" عن الناشطة لجين الهذول
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة شمال اليمن
الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني يبديان استعدادهما لتكثيف التنسيق من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على حزمة التحفيز الاقتصادي لدعم الأسر والشركات المتضررة من وباء كورونا
الخارجية الاسبانية: لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاقية بريكست
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السيد نصرالله: المقاومة اليوم بألف خير وفي أفضل قدراتها ومعنوياتها ونثق بالمستقبل والاقتراب من النصر
السيد نصرالله: أي هدف على امتداد مساحة فلسطين المحتلة نريد أن نصيبه بدقة نحن قادرون على إصابته بدقة
السيد نصرالله: هناك أمور وقدرات لدى المقاومة لا يعلم عنها الاسرائيلي شيئاً وهي في دائرة ضيقة جداً
السيد نصرالله: حقنا بمنع أي سرقة اسرائيلية في مياهنا طبيعي وقدرتنا على القيام بذلك لا نقاش حولها
السيد نصرالله: هناك أزمة ثقة تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية وهي بشكل أساسي بين الرئيسين عون والحريري
السيد نصرالله: نحن نقف الى جانب بيئة المقاومة والى جانب جميع اللبنانيين ونحاول ونسعى لتقديم المساعدات بأي طريقة نستطيع
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
عدد من الشبان في منطقة المنية أحرقوا مخيما للنازحين السوريين بعد وقوع اشكال في المنطقة ما ادى لاحتراقه بالكامل
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية: اقدام بعض الشبان على احراق خيم النازحين السوريين في بحنين عمل اجرامي مستنكر
وفد من حزب الله زار عددا من الفاعليات والبلدات المسيحية في منطقة صيدا معايدا بميلاد السيد المسيح (ع)
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حزب الله يدعو الجهات المختصة إلى ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم منعاً لتكرار هذه الحوادث المؤلمة
منذ 28 mins
28 December، 2020
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