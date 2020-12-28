حزب الله يستنكر قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين – المنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 19:22

حزب الله يستنكر قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين – المنية

منذ 28 mins 28 December، 2020
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