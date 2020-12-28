عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 28 كانون الأول 2020

العناوين

الأخبار:

– لدينا من الصواريخ الدقيقة ضعفا ما كان لدينا قبل عام السيد نصرالله: قتلة سليماني سيُقتلون

– الحكومة إلى ما «بعد بعد رأس السنة»

– الإخوان المسلمون… وفلسطين!

– مخيم المنية: العراء الأخير

– أزمة الحزب القومي: حردان هو المشكلة… حردان هو الحل

– «أعاجيب» المحاكم الشرعية: إبطال زواج لحرمان الزوجة من الإرث

الديار:

– فوضــى اقتصاديــة ومالــية ونـــقديـــة وسياسية… فمن يــدفـــع الـــثـــمــــن ؟

– إعادة تركيز الثروات لمصلحة التجّار.. والمـــواطـــن يـــزيـــد فقراً

– خــطـــوات يجـــب القيام بها حكومياً لتفادي الـــتدهـــور الاجتماعي

اللواء:

– بعبدا تطالب بـ5 وزارات كبرى.. وبكركي تنذر المعرقلين القريبين!

– توقيف المتورطين في إحراق مخيم للنازحين..

– لقاح كوفيد في شباط يسابق التلويح بالإقفال

الجمهورية:

– الحريري يجول على أبو ظبي والرياض وباريس..

– تتمة لمبادرة الراعي مطلع السنة

– التأليف في مراوحة بلا أفق

النهار:

– فريق التعطيل يشلّ التأليف وبكركي تصعّد المواجهة

الأنباء:

– التأليف في ثلاجة العيد وفتاوى جاهزة لاختزال القضاء..

– لا لقاح لكورونا في لبنان قبل شباط

اسرار

النهار

– يكرّر زعيم سياسي في مجالسه انتقاداته والتعبير عن استيائه من مرجع حكومي وقت لا تزال الاتصالات بينهما مقطوعة.

– يُتوقَّع أن تعود المياه إلى مجاريها بين حزب مسيحي بارز وتيار سياسي سني فاعل في ظل اتصالات بعيدة من الأضواء قد تتوضح معالمها بعد عطلة الأعياد.

– ترفض مستشفيات استقبال مرضى الكورونا الا بعد سدادهم نحو عشرين مليون ليرة سلفا رغم صرف وزارة الصحة مخصصات العلاج لهؤلاء في وقت قصير.

– رغم كل الحملات على الفساد لا يزال موظفون يعاقبون بوضعهم في التصرف فيما يقبضون رواتبهم من دون اي عمل.

الجمهورية

– تستعد القوى الأمنية لتنفيذ عمليات دهم في بعض المناطق بعد توثيق معلومات عن تخزين مواد مدعومة تكفي السوق المحلية حتى تموز المقبل.

– فشلت مرجعية سياسية في تأمين الإفراج عن موقوفين في ملف دقيق ما زال قيد المعالجة رغم التكاليف الباهظة التي دفعها ذوو الموقوفين.

– كشف مستشار سابق لمسؤول كبير أن المحيطين به يصرّون على عرقلة تشكيل الحكومة والتدقيق الجنائي لأنهم متورطون.

اللواء

– يُتابع رؤساء الحكومات السابقون تطورات الوضع السياسي والتعقيدات المفتعلة لعرقلة تأليف الحكومة خلال اجتماعات مستمرة تبقى بعيدة عن الإعلام!

– توقف مراقبون عند أَبعاد غياب عائلتي ابنتي رئيس الجمهورية كلودين وميراي عن الاحتفال بليلة الميلاد، واقتصار الحضور على عائلة البنت الصغرى شانتال وزوجها النائب جبران باسيل!

– أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات “المغرضة” التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب!

المصدر: صحف