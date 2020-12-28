عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 28 كانون الأول 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2020 - 08:02

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 28 كانون الأول 2020

منذ 20 mins 28 December، 2020
اسرار الصحف - أسرار
صحافة - صحافة محلية

العناوين

الأخبار:

–  لدينا من الصواريخ الدقيقة ضعفا ما كان لدينا قبل عام السيد نصرالله: قتلة سليماني سيُقتلون

–  الحكومة إلى ما «بعد بعد رأس السنة»

–   الإخوان المسلمون… وفلسطين!

–  مخيم المنية: العراء الأخير

–  أزمة الحزب القومي: حردان هو المشكلة… حردان هو الحل

–  «أعاجيب» المحاكم الشرعية: إبطال زواج لحرمان الزوجة من الإرث

الديار:

–  فوضــى اقتصاديــة ومالــية ونـــقديـــة وسياسية… فمن يــدفـــع الـــثـــمــــن ؟

–  إعادة تركيز الثروات لمصلحة التجّار.. والمـــواطـــن يـــزيـــد فقراً

–  خــطـــوات يجـــب القيام بها حكومياً لتفادي الـــتدهـــور الاجتماعي

اللواء:

–  بعبدا تطالب بـ5 وزارات كبرى.. وبكركي تنذر المعرقلين القريبين!

–  توقيف المتورطين في إحراق مخيم للنازحين..

–  لقاح كوفيد في شباط يسابق التلويح بالإقفال

الجمهورية:

–  الحريري يجول على أبو ظبي والرياض وباريس..

–  تتمة لمبادرة الراعي مطلع السنة

–  التأليف في مراوحة بلا أفق

النهار:

–  فريق التعطيل يشلّ التأليف وبكركي تصعّد المواجهة

الأنباء:

–  التأليف في ثلاجة العيد وفتاوى جاهزة لاختزال القضاء..

–  لا لقاح لكورونا في لبنان قبل شباط

اسرار

النهار

–  يكرّر زعيم سياسي في مجالسه انتقاداته والتعبير عن استيائه من مرجع حكومي وقت لا تزال الاتصالات بينهما مقطوعة.

–  يُتوقَّع أن تعود المياه إلى مجاريها بين حزب مسيحي بارز وتيار سياسي سني فاعل في ظل اتصالات بعيدة من الأضواء قد تتوضح معالمها بعد عطلة الأعياد.

–  ترفض مستشفيات استقبال مرضى الكورونا الا بعد سدادهم نحو عشرين مليون ليرة سلفا رغم صرف وزارة الصحة مخصصات العلاج لهؤلاء في وقت قصير.

–  رغم كل الحملات على الفساد لا يزال موظفون يعاقبون بوضعهم في التصرف فيما يقبضون رواتبهم من دون اي عمل.

الجمهورية

–  تستعد القوى الأمنية لتنفيذ عمليات دهم في بعض المناطق بعد توثيق معلومات عن تخزين مواد مدعومة تكفي السوق المحلية حتى تموز المقبل.

–  فشلت مرجعية سياسية في تأمين الإفراج عن موقوفين في ملف دقيق ما زال قيد المعالجة رغم التكاليف الباهظة التي دفعها ذوو الموقوفين.

–  كشف مستشار سابق لمسؤول كبير أن المحيطين به يصرّون على عرقلة تشكيل الحكومة والتدقيق الجنائي لأنهم متورطون.

اللواء

–  يُتابع رؤساء الحكومات السابقون تطورات الوضع السياسي والتعقيدات المفتعلة لعرقلة تأليف الحكومة خلال اجتماعات مستمرة تبقى بعيدة عن الإعلام!

–  توقف مراقبون عند أَبعاد غياب عائلتي ابنتي رئيس الجمهورية كلودين وميراي عن الاحتفال بليلة الميلاد، واقتصار الحضور على عائلة البنت الصغرى شانتال وزوجها النائب جبران باسيل!

–  أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات “المغرضة” التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب!

المصدر: صحف

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