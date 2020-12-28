عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 28 كانون الأول 2020

العناوين
الأخبار:
– لدينا من الصواريخ الدقيقة ضعفا ما كان لدينا قبل عام السيد نصرالله: قتلة سليماني سيُقتلون
– الحكومة إلى ما «بعد بعد رأس السنة»
– الإخوان المسلمون… وفلسطين!
– مخيم المنية: العراء الأخير
– أزمة الحزب القومي: حردان هو المشكلة… حردان هو الحل
– «أعاجيب» المحاكم الشرعية: إبطال زواج لحرمان الزوجة من الإرث
الديار:
– فوضــى اقتصاديــة ومالــية ونـــقديـــة وسياسية… فمن يــدفـــع الـــثـــمــــن ؟
– إعادة تركيز الثروات لمصلحة التجّار.. والمـــواطـــن يـــزيـــد فقراً
– خــطـــوات يجـــب القيام بها حكومياً لتفادي الـــتدهـــور الاجتماعي
اللواء:
– بعبدا تطالب بـ5 وزارات كبرى.. وبكركي تنذر المعرقلين القريبين!
– توقيف المتورطين في إحراق مخيم للنازحين..
– لقاح كوفيد في شباط يسابق التلويح بالإقفال
الجمهورية:
– الحريري يجول على أبو ظبي والرياض وباريس..
– تتمة لمبادرة الراعي مطلع السنة
– التأليف في مراوحة بلا أفق
النهار:
– فريق التعطيل يشلّ التأليف وبكركي تصعّد المواجهة
الأنباء:
– التأليف في ثلاجة العيد وفتاوى جاهزة لاختزال القضاء..
– لا لقاح لكورونا في لبنان قبل شباط
اسرار
النهار
– يكرّر زعيم سياسي في مجالسه انتقاداته والتعبير عن استيائه من مرجع حكومي وقت لا تزال الاتصالات بينهما مقطوعة.
– يُتوقَّع أن تعود المياه إلى مجاريها بين حزب مسيحي بارز وتيار سياسي سني فاعل في ظل اتصالات بعيدة من الأضواء قد تتوضح معالمها بعد عطلة الأعياد.
– ترفض مستشفيات استقبال مرضى الكورونا الا بعد سدادهم نحو عشرين مليون ليرة سلفا رغم صرف وزارة الصحة مخصصات العلاج لهؤلاء في وقت قصير.
– رغم كل الحملات على الفساد لا يزال موظفون يعاقبون بوضعهم في التصرف فيما يقبضون رواتبهم من دون اي عمل.
الجمهورية
– تستعد القوى الأمنية لتنفيذ عمليات دهم في بعض المناطق بعد توثيق معلومات عن تخزين مواد مدعومة تكفي السوق المحلية حتى تموز المقبل.
– فشلت مرجعية سياسية في تأمين الإفراج عن موقوفين في ملف دقيق ما زال قيد المعالجة رغم التكاليف الباهظة التي دفعها ذوو الموقوفين.
– كشف مستشار سابق لمسؤول كبير أن المحيطين به يصرّون على عرقلة تشكيل الحكومة والتدقيق الجنائي لأنهم متورطون.
اللواء
– يُتابع رؤساء الحكومات السابقون تطورات الوضع السياسي والتعقيدات المفتعلة لعرقلة تأليف الحكومة خلال اجتماعات مستمرة تبقى بعيدة عن الإعلام!
– توقف مراقبون عند أَبعاد غياب عائلتي ابنتي رئيس الجمهورية كلودين وميراي عن الاحتفال بليلة الميلاد، واقتصار الحضور على عائلة البنت الصغرى شانتال وزوجها النائب جبران باسيل!
– أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات “المغرضة” التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب!
المصدر: صحف