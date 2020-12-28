فحوص المطار: 53 حالة إيجابية في 5 أيام

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22/12/2020 و23/12/2020 و24/12/2020 و25/12/2020 و26/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث وخمسين (53) حالة إيجابية.
* وجاءت نتائج 22/12/2020 كالتالي:
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
* وجاءت نتائج 23/12/2020 كالتالي:
” رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (خمس حالات إيجابية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
* وجاءت نتائج 24/12/2020 كالتالي:
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة))
” رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)
* وجاءت نتائج 25/12/2020 كالتالي:
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
* وجاءت نتائج 26/12/2020 كالتالي:
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية)
” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام