السيد نصر الله : ترامب حاليا مجنون غاضب ويجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولايته بحذر وانتباه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2020 - 20:42

السيد نصر الله : ترامب حاليا مجنون غاضب ويجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولايته بحذر وانتباه

منذ 24 mins 27 December، 2020
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