التوحيد الاسلامي دانت حرق مخيم النازحين في المنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2020 - 17:00

التوحيد الاسلامي دانت حرق مخيم النازحين في المنية

منذ 56 mins 27 December، 2020
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

استنكرت حركة التوحيد الاسلامي في بيان “الاعتداء الآثم الذي استهدف النازحين السوريين في بلدة بحنين قضاء المنية – الضنية، من خلال طردهم وإضرام النيران بمخيم كان يؤوي عائلاتهم”.

وأكدت أن “ما حصل من جريمة بحق الاطفال والنساء في ليل أسود يعتريه الصقيع، لا يمثل أهالي البلدة في حال من الأحوال، وهم الذين دانوا الحادثة وتداعوا لإيواء المشردين”، داعية القوى الأمنية الى “الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العدوان على الآمنين لأي جنسية أو فئة انتموا، انطلاقا من الاخوة العربية والاسلامية وحقوق الانسان التي جاء بها ديننا العظيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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