مقتل 7 أشخاص في هجوم بسكين في شمال شرق الصين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2020 - 15:02

مقتل 7 أشخاص في هجوم بسكين في شمال شرق الصين

منذ 37 mins 27 December، 2020
5fe85e554c59b778362929a3
أخبار دولية - الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، بأن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 7 آخرون، خلال هجوم بسكين وقع في شمال شرق الصين.

ووقع الهجوم في مدينة كايوان بمقاطعة لياونينغ، خارج حمام ساونا وحمام عادي. وتم القبض على المشتبه به، بينما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.

ويقيد القانون الصيني بيع وحيازة الأسلحة النارية، وعادة ما يجري تنفيذ الهجمات الجماعية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع.

وقد وصف السلطات في الماضي مرتكبي مثل هذه الاعتداءات بأنهم “مرضى عقليا أو يحملون ضغينة ضد المجتمع”.

وفي هجمات سابقة، أصاب حارس أمن مدرسة يحمل سكينا 39 شخصا على الأقل، في روضة أطفال بمنطقة جوانجشي الجنوبية في حزيران/يونيو من هذا العام. وحكم على الجاني بالإعدام.

وفي عام 2018، قتل رجل شخصا وأصاب 12 آخرين خلال هجوم بسكين في مركز تجاري بالعاصمة بكين.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة