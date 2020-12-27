مقتل 7 أشخاص في هجوم بسكين في شمال شرق الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، بأن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 7 آخرون، خلال هجوم بسكين وقع في شمال شرق الصين.

ووقع الهجوم في مدينة كايوان بمقاطعة لياونينغ، خارج حمام ساونا وحمام عادي. وتم القبض على المشتبه به، بينما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.

ويقيد القانون الصيني بيع وحيازة الأسلحة النارية، وعادة ما يجري تنفيذ الهجمات الجماعية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع.

وقد وصف السلطات في الماضي مرتكبي مثل هذه الاعتداءات بأنهم “مرضى عقليا أو يحملون ضغينة ضد المجتمع”.

وفي هجمات سابقة، أصاب حارس أمن مدرسة يحمل سكينا 39 شخصا على الأقل، في روضة أطفال بمنطقة جوانجشي الجنوبية في حزيران/يونيو من هذا العام. وحكم على الجاني بالإعدام.

وفي عام 2018، قتل رجل شخصا وأصاب 12 آخرين خلال هجوم بسكين في مركز تجاري بالعاصمة بكين.

المصدر: وكالات