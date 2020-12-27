صنعاء: قادرون على ضرب أهداف صهيونية حساسة إن ارتكب العدو أي حماقة ضد اليمن

أكد نائب رئيس الحكومة اليمنية لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرويشان، أن العدو الصهيوني بدأ بالتحرك عسكرياً في المنطقة بعد التطبيع مع بعض دول الخليج.

ولفت الرويشان، في حديث لقناة المسيرة، إلى أن تل أبيب تحاول حالياً إيجاد تهديدات ومبررات للتقدم عسكرياً إلى المنطقة، مشدداً على أن “ما فشلوا في إنجازه خلال 6 سنوات لن يتمكنوا من إنجازه في شهر وحتى في ولاية بايدن”.

وأشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول اليمن تهدف إلى طمأنة الدول المطبعة، مشددا على أن صنعاء قادرة على ضرب أهداف إسرائيلية حساسة في حال ارتكبت أي حماقة ضد اليمن.

كما حثّ دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي على إدراك أن جبهة البحر الأحمر إذا اشتعلت فإن التصعيد سيكون كبيراً.

وذكر الرويشان أن “اليمن يواجه عدواناً يهدد أمنه القومي منذ 6 سنوات، وتمكن من الصمود والثبات في البر والبحر والجو”، موضحاً أن “الصهاينة يدعمون التحالف لوجستياً منذ بداية العدوان، والآن يحاولون إيجاد تهديدات ومبررات لدول المنطقة المطبعة كي يتمكنوا من التقدم إليها عسكرياً”.

وأضاف بأن قائد حركة أنصار الله “أعلن سابقاً أننا سنضرب أهدافا حساسة في كيان العدو في حال ارتكب أية حماقة ضد اليمن، وأثبتنا جدارة قدرتنا العسكرية منذ 6 سنوات حتى اليوم”.

المصدر: المسيرة نت