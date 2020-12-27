هل سلالة “كوفيد-19” الجديدة مميتة؟

حذر علماء في دراسة من أن سلالة فيروس كورونا المتحور المنتشرة في بريطانيا معدية بنسبة 56% أكثر من النسخة الأصلية، وحثوا على طرح لقاح سريع للمساعدة في منع المزيد من الوفيات.

ومن المرجح أن يعزز الشكل الجديد، الذي ظهر في جنوب شرق إنكلترا وينتشر بسرعة، دخول المستشفيات والوفيات من “كوفيد” العام المقبل، بحسب الدراسة التي نشرها يوم الأربعاء مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والصحة العامة.

وقال الباحثون، الذين يركزون على جنوب شرق إنكلترا وشرقها ولندن، إنه ما يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة المتحولة مميتة إلى حد ما أو أقل من سابقتها.

وحذر المعدون من أن الإغلاق الوطني المفروض في إنكلترا في تشرين الثاني، من غير المرجح أن يمنع زيادة الإصابات “ما لم يتم إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات”.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن يؤدي أي تخفيف لإجراءات الرقابة إلى “عودة ظهور الفيروس بشكل كبير”.

وهذا يعني أنه “قد يكون من الضروري الإسراع بشكل كبير في إطلاق اللقاح، ليكون له تأثير ملموس في قمع عبء المرض الناتج”.

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة أجراس الإنذار في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي بدأت فيه المزيد من الدول حملات التطعيم لوقف جائحة أودت بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص منذ ظهورها قبل عام في الصين.

وفرضت العديد من الدول بسرعة حظرا على السفر من بريطانيا، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي بدأت منذ ذلك الحين في تخفيف القيود.

المصدر: روسيا اليوم