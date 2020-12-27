19 إصابة جديدة وحالة وفاة في الهرمل

أعلنت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل في بيان، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وأشارت الى أنه يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص.

وأملت من الاهالي “الانتباه لتزايد أعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء أكانت النتيحة سلبية أم إيجابية”.

كذلك أملت من المصابين “الالتفات والانتباه الدائم لنسبة الاوكسيجين في الدم ولضرورة أن تكون التهوئة في مكان العزل جيدة لانها مؤثرة جدا في نسبة الاكسجة والالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام