العدو الاسرائيلي يواصل عزل أسيرة فلسطينية انفراديا لليوم الـ47

تواصل إدارة سجون العدو الاسرائيلي فرض العزل الانفرادي بحق الأسيرة الفلسطينية فدوى حمادة لليوم 47 على التوالي في ظروف قاسية ومجهولة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “سلطات الاحتلال تواصل عزل المقدسية حمادة انفرادياً، في ظروف قاسية داخل العزل ودون أن يعرف أهلها وأطفالها عنها شيئا”.

وكانت إدارة سجن العدو قد أعادت عزل الأسيرة حمادة للمرة الثانية بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قضت سابقا أكثر من شهرين في عزل سجن “الجلمة” برفقة الأسيرة المحرّرة جيهان حشيمة.

وتبلغ الأسيرة حمادة من العمر 34 عامًا، وهي من بلدة صور باهر جنوبي مدينة القدس المحتلة، واعتُقلت في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس عام 2017.

واتهمها العدو بمحاولة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود، لتبدأ سلسلة من الجلسات في المحاكم الإسرائيلية، قضت أخيرا بسجنها لمدة عشر سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل.

والأسيرة حمادة متزوجة ولديها خمسة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات، وأصغرهم ثلاث سنوات ونصف.

المصدر: فلسطين اليوم