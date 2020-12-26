التحكم المروري: تصادم بين سيارتين داخل نفق المطار باتجاه خلدة والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2020 - 14:48

التحكم المروري: تصادم بين سيارتين داخل نفق المطار باتجاه خلدة والاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 7 mins 26 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة