المفتي قبلان: للذهاب إلى حكومة قادرة على وقف الانهيار

اتصل “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان السبت بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده والمرجعيات الروحية المسيحية، مهنئا بعيد ميلاد السيد المسيح.

وتمنى المفتي قبلان أن “تشكل هذه الذكرى الميمونة ولادة وطن جديد ملؤه الأمل بمستقبل واعد يعم لبنان واللبنانيين، ويعيد لهذا البلد المعذب دوره الرسالي والحضاري”، وأمل ان “يلهم الله المسؤولين ويوقظ ضمائرهم لعلهم يتحسسون آلام الناس ويدركون كم هي الأوضاع المعيشية والاقتصادية خانقة وصعبة”.

وتابع المفتي قبلان “على المسؤولين البدء بمرحلة جديدة من التعاون والتسامح متنازلين عن كل ما هو مصلحة وطموح سياسي، لأن البلد لم يعد يحتمل كل هذه الصراعات والتحديات وبات في حاجة إلى من يضحي ويتنازل من أجل هذا الشعب”، وشدد على “ضرورة الذهاب إلى حكومة قادرة على وقف الانهيار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام