طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف عددا من المواقع في قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2020 - 02:52

طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف عددا من المواقع في قطاع غزة (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 26 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة