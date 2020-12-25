مقتل 222 شخصاً في هجوم لمسلحين غرب أثيوبيا

قال متطوع في الصليب الأحمر في إثيوبيا إن حصيلة قتلى هجوم وقع يوم الأربعاء في إقليم بني شنقول جومز غرب البلاد ارتفع إلى 222 شخصا. وأضاف المتطوع “أمس دفنا 207 ضحايا و15 مهاجما”. ووقع الهجوم في قرية بيكوجي في مقاطعة بولين في منطقة متكل. وقدر مفوض حقوق الإنسان المعين من الدولة في البداية أن أكثر من مئة قتلوا.

وقال المتحدث باسم مقاطعة بولين إن أكثر من 40 ألفا فروا من ديارهم بسبب القتال وإن المقاطعة دفنت 207 أشخاص.

وكان هجوم يوم الأربعاء الذي شنه مسلحون مجهولون هو الأحدث في منطقة تعاني من عنف عرقي. ووصف رئيس الوزراء أبي أحمد الهجوم بأنه “مذبحة” ونشر قوات اتحادية في اليوم التالي هناك. وقتل الجيش 42 رجلا اتهمهم بمهاجمة القرية.

وتجتاح أعمال عنف إثيوبيا منذ وصول أبي إلى السلطة في 2018 وتسريعه إصلاحات سياسية خففت قبضة الدولة على بؤر صراعات محلية. وألهبت الانتخابات المقررة في العام المقبل صراعات على الأرض والسلطة والموارد.

المصدر: رويترز