تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية على علو منخفض في أجواء قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 22:00

تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية على علو منخفض في أجواء قطاع غزة (فلسطين اليوم)

منذ 17 mins 25 December، 2020
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