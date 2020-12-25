الصليب الأحمر: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم غرب إثيوبيا على الحدود مع السودان إلى 207 أشخاص (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 18:40
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الصليب الأحمر: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم غرب إثيوبيا على الحدود مع السودان إلى 207 أشخاص (روسيا اليوم)
منذ 25 mins
25 December، 2020
السودان
ضحايا الهجوم
غرب اثيوبيا
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