الصليب الأحمر: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم غرب إثيوبيا على الحدود مع السودان إلى 207 أشخاص (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 18:40

الصليب الأحمر: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم غرب إثيوبيا على الحدود مع السودان إلى 207 أشخاص (روسيا اليوم)

منذ 25 mins 25 December، 2020
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