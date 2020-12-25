إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 18:40

إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن

منذ 44 mins 25 December، 2020
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