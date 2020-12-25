إصابات جراء انفجار وسط ناشفيل الأمريكية والشرطة تشتبه بأنه عملٌ مدبر

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارا قويا هز في ساعات باكرة من الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي. وأكد مكتب إدارة الطوارئ لوسائل الإعلام أن حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة انفجرت في الساعة الـ6:30 من صباح اليوم، ما ألحق ضرراً بعدد من المباني في الحي.

هذا وتحقق أجهزة الأمن الأمريكية في الانفجار، إذ أعلنت شرطة ناشفيل على حسابها في “تويتر” أن “الانفجار كان على الأرجح عملاً مدبراً”، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحادث جارية بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

وصرح المتحدث باسم شرطة ناشفيل دون أرون، أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار، مشيرا إلى أن وضعهم ليس حرجا.

من جانبها، دعت إدارة الإطفاء المحلية المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث. ونقل “موقع USA Today ” عن الشرطة تأكيدها أنها تلقت في الساعة السادسة من فجر اليوم تقارير عن سيارة مشبوهة متروكة أمام مبنى تابعة لشركة الاتصالات AT&T وسط المدينة، مشيرة إلى أن ضابطا متواجدا في المكان استدعى وحدة خاصة بالأجهزة المتفجرة وهي كانت في طريقها إلى الموقع عندما دوى الانفجار.

وقال أحد السكان المحليين لوكالة “أسوشيتد برس” إن الانفجار كان قويا جدا وكسر جميع النوافذ في منزله، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في اشتعال النيران في نحو أربع سيارات أخرى في الموقع.

المصدر: روسيا اليوم