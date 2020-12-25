وزير الصحة للمنار: سوف نتشدد بتوصياتنا والوقت حان لتشارك لجنة الكوارث بإجراءات فاعلة في الفترة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 16:46
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وزير الصحة للمنار: سوف نتشدد بتوصياتنا والوقت حان لتشارك لجنة الكوارث بإجراءات فاعلة في الفترة المقبلة
منذ 1 ساعة
25 December، 2020
عاجل
الوزير حمد حسن
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