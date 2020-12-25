عبداللهيان: لا مستقبل للصهاينة في المنطقة ونعترف بدولة فلسطين فقط

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان أن “رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بلغ نهايته ولا مستقبل للصهاينة في المنطقة”، مشيراً إلى أننا “نعترف بدولة واحدة وهي “فلسطين” وعاصمتها القدس الشريف”. جاء ذلك خلال لقاء عقد مع رئيس مكتب حركة “حماس” لدى ايران خالد القدومي، ورئيس مكتب “حركة الجهاد الاسلامي” ناصر ابو شريف، بحث خلاله المجتمعون آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وحيا عبداللهيان باسم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف وأعضاء البرلمان، قادة المقاومة والشعب الفلسطيني، مضيفاً أن “كتلة المقاومة ودعم تحرير القدس تعد من أكبر الكتل البرلمانية في ايران التي تحظى بإمكانيات مميزة في سياق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني”.

عبداللهيان وصف “الكيان الصهيوني بالـ”كيان المزيف”، مشددا على اننا “نعترف بدولة واحدة فقط في هذه الارض وهي “فلسطين” وعاصمتها التاريخية والحضارية “القدس الشريف”.

واعتبر عبداللهيان أن محاولات حكام بعض الدول العربية التطبيع مع الكيان الصهيوني هي “مسرحية مثيرة للسخرية وفقاعة ليس الا”، لافتا إلى أن “النتيجة الوحيدة المترتبة على فسح المجال امام الصهاينة من اجل التغلغل في المنطقة، هي التصعيد وزيادة الفوضى، الأمر الذي يعود بالضرر على جميع الدول الإقليمية”.

واضاف أن “التعاون من اجل بناء الثقة بين الدول الاسلامية والعربية بالمنطقة، يسهم في ترسيخ الأمن المستدام والاستقرار والتنمية”، مؤكدا أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما رحبت بالتعاون الشامل والقائم على مبادئ حسن الجوار، ودعت بلدان المنطقة الى الاعتماد على طاقاتها الذاتية وان لا تغفل الطبيعة الشريرة والعدوانية للصهاينة وحُماتهم الاميركيين”.

المصدر: فارس