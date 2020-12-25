وزير الصحة حمد حسن للمنار: سنجمع معطيات الحالات القادمة من بريطانيا التي لا تزال تحت الإختبار وسيكون لدينا توصيات يوم الإثنين المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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وزير الصحة حمد حسن للمنار: سنجمع معطيات الحالات القادمة من بريطانيا التي لا تزال تحت الإختبار وسيكون لدينا توصيات يوم الإثنين المقبل
منذ 1 ساعة
25 December، 2020
عاجل
حمد حسن
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