وزير الصحة حمد حسن للمنار: سنجمع معطيات الحالات القادمة من بريطانيا التي لا تزال تحت الإختبار وسيكون لدينا توصيات يوم الإثنين المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 16:46

وزير الصحة حمد حسن للمنار: سنجمع معطيات الحالات القادمة من بريطانيا التي لا تزال تحت الإختبار وسيكون لدينا توصيات يوم الإثنين المقبل

منذ 1 ساعة 25 December، 2020
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