روسيا تفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على القادمين من بريطانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 14:54

روسيا تفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على القادمين من بريطانيا

منذ 3 mins 25 December، 2020
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