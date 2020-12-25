وزير الصحة حمد حسن يعلن عن تسجيل أول حالة في لبنان من الطفرة الجديدة لفيروس كورونا على متن رحلة آتية من لندن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 12:56

وزير الصحة حمد حسن يعلن عن تسجيل أول حالة في لبنان من الطفرة الجديدة لفيروس كورونا على متن رحلة آتية من لندن

منذ 5 mins 25 December، 2020
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